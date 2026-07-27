Calciomercato Napoli: in lista resta anche un pupillo di Allegri

Calciomercato Napoli: in lista resta anche un pupillo di AllegriTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Infine, tra le alternative monitorate continua a esserci anche un pupillo di Massimiliano Allegri

Il Corriere dello Sport sottolinea anche come il profilo del difensore Tiago Gabriel risponda perfettamente ai requisiti richiesti dal Napoli: "Per età, inoltre, soddisferebbe anche le esigenze di lista", un aspetto che il club considera strategico nella costruzione della rosa. Il quotidiano ricorda come esista un'idea percorribile dalla Premier: Benoit Badiashile, 25 anni, francese del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito".

Calciomercato Napoli, Gatti resta in lista

Infine, tra le alternative monitorate continua a esserci anche un pupillo di Massimiliano Allegri, ovvero Federico Gatti. Come conclude il Corriere dello Sport, "In lista resiste Federico Gatti, 28 anni, in uscita dalla Juve", un'opzione di esperienza che il Napoli continua a valutare in vista delle prossime mosse di mercato.