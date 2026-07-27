Italia, senza Pirlo va via subito Maldini: il possibile sostituto è Chiellini
La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale continua a creare tensioni ai vertici della FIGC. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini sarebbe pronto a lasciare il proprio incarico federale qualora venisse definitivamente accantonata la candidatura di Andrea Pirlo, sempre più lontano dalla panchina azzurra. La verifica della documentazione relativa all'ex centrocampista campione del mondo 2006 avrebbe infatti complicato ulteriormente la sua posizione, rendendo ormai improbabile la sua nomina.
Italia, Chiellini può prendere il posto di Maldini
Il presidente Giovanni Malagò proverà a ricucire lo strappo, cercando di convincere Maldini e Leonardo a proseguire il loro progetto in FIGC. Se però entrambi dovessero rassegnare le dimissioni, la Federazione sarebbe costretta a ripartire da zero. In questo scenario, per il ruolo di direttore tecnico prenderebbe quota il nome di Giorgio Chiellini.
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