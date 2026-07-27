Festa Centenario organizzata dal club: il Napoli ha ottenuto l'aiuto di Comune e Regione

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Proseguono i preparativi per le celebrazioni dei cento anni del club: coinvolti anche Regione e Comune nell'organizzazione dell'evento.

Il Napoli continua a lavorare all'organizzazione delle celebrazioni per il Centenario del club. La festa ufficiale è in programma sabato 1° agosto e sarà curata direttamente dalla società azzurra. Un ruolo centrale nell'organizzazione è affidato alla direzione marketing guidata da Tommaso Bianchini, che è riuscito a coordinata anche il coinvolgimento di Regione Campania e Comune di Napoli, superando le difficoltà nei rapporti istituzionali degli ultimi anni. A scriverlo è La Repubblica.

Da Dimaro ai progetti per il futuro del brand Napoli

Il quotidiano evidenzia inoltre il lavoro svolto dal club sul fronte marketing, prendendo come esempio lo store allestito durante il ritiro di Dimaro, realizzato con il contributo di Valentina De Laurentiis, e la fotogallery del Napoli Dome, curata da Giancarlo Baiesi. Iniziative che, secondo La Repubblica, testimoniano la volontà della società di continuare a investire nella crescita del proprio marchio e nell'esperienza offerta ai tifosi, anche oltre il rettangolo di gioco.