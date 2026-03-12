Rinnovo Anguissa, CdM: trattativa ferma e non mancano i club interessati

vedi letture

"Prima della fine della stagione è previsto un nuovo incontro tra il Napoli e gli agenti per provare a definire la situazione”.

Il futuro di Frank Anguissa al Napoli resta ancora da definire. La trattativa per il rinnovo del centrocampista camerunense, che nelle scorse settimane sembrava avviata verso la conclusione, ha subito una brusca frenata dopo l’infortunio che ha fermato il giocatore. A fare il punto è il Corriere del Mezzogiorno, che racconta di una situazione attualmente in stand-by ma non ancora compromessa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, “le discussioni per il rinnovo erano entrate nel vivo prima dello stop fisico del centrocampista, poi tutto si è fermato e al momento non arrivano segnali concreti”. Il Napoli considera Anguissa uno dei pilastri del progetto tecnico e avrebbe già messo sul tavolo una proposta importante.

Trattativa ferma e altri club interessati ad Anguissa

L’offerta prevederebbe un prolungamento fino al 2030 con uno stipendio da circa quattro milioni di euro a stagione. Tuttavia la trattativa non è semplice anche perché sul giocatore ci sarebbero diversi club interessati, pronti a garantire ingaggi elevati. “Non mancano le squadre che lo stanno corteggiando con offerte rilevanti – si legge – e anche per questo motivo la trattativa si è complicata. Prima della fine della stagione è previsto un nuovo incontro tra il Napoli e gli agenti per provare a definire la situazione”.