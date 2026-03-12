L'emergenza in difesa non finisce mai: un titolarissimo è in dubbio

Non si ferma l’emergenza difensiva del Napoli in vista della sfida contro il Lecce. La retroguardia azzurra potrebbe essere ancora una volta in piena difficoltà a causa di assenze pesanti e condizioni fisiche non ottimali. Il quotidiano scrive che “nel Napoli l’emergenza non finisce mai e la squadra si ritrova con gli uomini contati in difesa per le assenze di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, oltre all’affaticamento che mette in dubbio anche Juan Jesus”.

Come sostituire, in caso, Juan Jesus?

Il difensore brasiliano va quindi verso il forfait. In caso di conferma, nella linea a tre potrebbe trovare spazio Sam Beukema, pronto a partire dal primo minuto per completare il reparto arretrato nella gara del Maradona contro il Lecce. A riportarlo è l'edizione di oggi del quotidiano La Repubblica.