Sant'Elmas, è il momento di rifiatare? L'idea di Conte sul macedone
Antonio Conte potrebbe avere finalmente qualche alternativa in più in mezzo al campo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, contro il Lecce Eljif Elmas potrebbe partire dalla panchina dopo il grande lavoro svolto nelle ultime settimane.
Elmas, è il momento di riposare?
Il quotidiano scrive che “Conte a centrocampo può permettersi persino di scegliere, dopo aver chiesto a Elmas, adattato per necessità nel ruolo di mediano, che ora potrebbe finalmente tirare il fiato”. Una soluzione che darebbe respiro al macedone dopo diverse gare consecutive giocate fuori posizione.
