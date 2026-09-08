Attacco inedito con l'Arsenal: l'ultima tentazione di Allegri
La vigilia del debutto in Champions League porta con sé ultime riflessioni tattiche in casa Napoli per la composizione del 4-3-3 d'esordio al Maradona. Come evidenziato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha già sciolto le riserve per due pedine fondamentali del suo scacchiere: Kevin De Bruyne tornerà dal primo minuto nel ruolo di mezzala, mentre Mathias Olivera rileverà Leonardo Spinazzola sulla corsia mancina della linea difensiva. I veri interrogativi del tecnico livornese si concentrano sul tridente d'attacco, dove si preannuncia una potenziale sorpresa della vigilia.
La stabilità con Hojlund e Politano, insidia Lang a sinistra
A fronte delle conferme praticamente certe di Rasmus Hojlund al centro dell'attacco e Matteo Politano a destra, il ruolo di esterno sinistro resta fortemente in discussione. A rischiare la panchina è Alisson Santos, reduce da una prestazione opaca contro l'Inter, insidiato da due soluzioni alternative: l'impiego avanzato di Antonio Vergara, già testato come mezzala a San Siro, ma soprattutto il rilancio dal primo minuto di Noa Lang. L'esterno olandese, rimasto a riposo nella trasferta milanese, guadagna quota ora dopo ora per completare l'undici titolare contro i campioni d'Inghilterra.
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