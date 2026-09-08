Il caldo 'ferma' il Napoli: ieri allenamento posticipato, il motivo
In vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, Massimiliano Allegri ha curato nei minimi dettagli anche la gestione delle energie fisiche del gruppo azzurro. Come evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, nella giornata di ieri il tecnico livornese ha optato per una seduta di allenamento programmata nel tardo pomeriggio a Castel Volturno, una scelta mirata a schivare le temperature più roventi della giornata e permettere alla squadra di sostenere carichi di lavoro intensi senza un eccessivo dispendio idrico.
Oggi l'ultimo provino prima del match con i campioni d'Inghilterra
Il programma subisce invece un cambio di ritmo nella giornata odierna, dedicata alla classica rifinitura della vigilia. Gli azzurri torneranno in campo questa mattina per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici, le palle preventive e le soluzioni da fermo con cui affrontare la formazione guidata da Arteta. Una preparazione meticolosa fondamentale per approcciare al meglio la sfida al Maradona contro i campioni in carica della Premier League.
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