Novità McTominay: la previsione del recupero con l'esempio di Lichtsteiner

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McTominay, il giorno dell'operazione: ablazione in Inghilterra per tornare a ottobre

È giunto il giorno dell'intervento chirurgico per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli si sottopone oggi a una procedura di ablazione al cuore per sanare la lieve aritmia benigna riscontrata recentemente, all'interno di una struttura altamente specializzata situata tra Manchester e Liverpool. Come riportato da La Repubblica, la prima fase del recupero prevede due settimane di riposo assoluto affiancate da una terapia farmacologica mirata, prima di poter iniziare il percorso di riatletizzazione e il graduale ritorno sul terreno di gioco.

L'ottimismo dello staff e il precedente illustre di Lichtsteiner

Nonostante la massima cautela che richiede la situazione, l'obiettivo del club partenopeo resta quello di riavere il proprio punto di riferimento per il delicato e denso ciclo di nove partite previsto a ottobre. A dare forza alle speranze azzurre c'è il precedente di Stephan Lichtsteiner: l'ex terzino svizzero visse una problematica analoga, riuscendo a tornare in campo ad alti livelli nel giro di appena trenta giorni. Un precedente virtuoso a cui lo staff medico del Napoli guarda con grande ottimismo per pianificare il rientro definitivo dello scozzese.