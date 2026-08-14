Prima pagina Attenti a quei due, il Mattino: Kdb e McTominay pronti a trascinare il Napoli

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La prima pagina del quotidiano locale apre con un approfondimento su De Bruyne e McTominay: le due top star del Napoli possono caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla a suon di gol. Intanto arriva il primo regalo di Agosto per Massimiliano Allegri: è Benoit Badiashile il rinforzo per la difesa.

Ecco la prima pagina in calce all'articolo: