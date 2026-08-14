Il Sunderland piomba su Anguissa, la risposta di Allegri
Non si placano le sirene inglesi attorno a Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto conferma l'edizione odierna de Il Mattino, un club di Premier League avrebbe manifestato un forte interessamento nei confronti del centrocampista camerunense del Napoli. Si tratterebbe del Sunderland, formazione britannica reduce da una stagione conclusa nella parte alta della classifica dello scorso campionato.
Allegri chiede di trattenerlo
Nonostante l'interesse concreto del club inglese, Il Mattino riferisce che Massimiliano Allegri avrebbe già fatto sapere alla società la propria volontà di non privarsi di Anguissa, ritenuto un elemento importante nello scacchiere azzurro. Sulla base di questa indicazione, salvo sorprese dell'ultima ora, il Napoli non sarebbe intenzionato ad accogliere le avance provenienti dalla Premier League.
Il nodo rinnovo resta aperto
Resta comunque da affrontare la questione legata alla scadenza contrattuale del centrocampista, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero in futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la dirigenza valuterà con calma se procedere o meno a un prolungamento dell'accordo nell'anno in cui il contratto di Anguissa arriverà a scadenza, lasciando aperta quindi l'ipotesi di un rinnovo da formalizzare nei prossimi mesi.
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