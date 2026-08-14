Prima pagina
Il giorno dei difensori, Gazzetta: Badiashile al Napoli, Lucumi-Juventus e Spence-Inter
La prima pagina de la Gazzetta dello Sport annuncia l'arrivo del terzino destro inglese Spence all'Inter: il dopo Dumfries è dunque finalmente arrivato dopo l'affare Palestra saltato a pochi giorni dalle firme. Sempre i nerazzurri sono sulle tracce di Jones del Liverpool per puntellare il reparto di centrocampo. Nelf frattempo si muovono anche Juventus e Napoli, sempre in difesa, con gli ormai ufficiali arrivi di Lucumi e Badiashile.
Prima pagina poi ovviamente dedicata alla nuova stella del nuoto femminile Sarà Curtis, già leggenda secondo la rosea.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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