Ritiro Napoli 2027, spunta una nuova ipotesi per Castel di Sangro

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Il club azzurro guarda già all'estate 2027: prende quota l'ipotesi di due ritiri distinti a Castel di Sangro, a luglio e ad agosto.

Appena conclusa la preparazione pre-campionato dell'estate 2026, la SSC Napoli si starebbe già muovendo per organizzare i ritiri della prossima stagione. Ad oggi appare sempre più improbabile un rinnovo dell'accordo con Dimaro-Folgarida, e nelle ultime settimane avrebbe preso corpo un'ipotesi alternativa: accorpare i due ritiri in un'unica sede abruzzese, estendendo la permanenza a Castel di Sangro anche nell'estate 2027.

Due finestre invece di un mese unico

A confermare lo scenario è anche La Repubblica, che ricorda come l'attuale contratto tra il Napoli e l'Abruzzo preveda già la possibilità di svolgere il ritiro a Castel di Sangro in due periodi distinti, sia a luglio che ad agosto. Scartata l'ipotesi di un ritiro unico della durata di un mese intero, resta dunque più probabile che il club azzurro organizzi due soggiorni separati in Abruzzo: il primo a luglio, in sostituzione della tradizionale tappa di Dimaro, e il secondo ad agosto, come già avviene attualmente.

Le parole del sindaco Angelo Caruso

A confermare l'ipotesi è intervenuto anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, le cui dichiarazioni sono state riportate da La Repubblica. Il primo cittadino ha spiegato che risulterebbe difficile immaginare un ritiro della durata di un mese intero, ritenendo più realistica l'organizzazione di due periodi separati, uno a luglio e uno ad agosto. Caruso ha inoltre ricordato che l'accordo tra il Comune e il Napoli è valido fino al 2032, esprimendo soddisfazione per il ritiro appena concluso e guardando già con fiducia alle prossime stagioni.