Badiashile in panchina in Genoa-Napoli? La strategia del club
Massimiliano Allegri voleva un centrale per la difesa ed è finalmente riuscito ad averlo, e anche in tempi rapidi. Dopo gli infortuni rimediati da Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, il tecnico livornese si è infatti trovato a fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato, potendo contare praticamente solo su Amir Rrahmani e Rafa Marin come centrali di ruolo a disposizione.
Accordo definitivo tra Napoli e Chelsea
Benoit Badiashile è da diverse settimane il nome indiziato numero uno per rinforzare la retroguardia azzurra, e secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Napoli e Chelsea avrebbero ormai raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento del centrale francese classe 2001.
L'obiettivo: portarlo in panchina già a Genova
Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'intenzione del club partenopeo sarebbe quella di riuscire a portare Badiashile già in panchina in occasione della prima giornata di campionato, in programma sabato 22 agosto sul campo del Genoa. Il difensore francese, mancino e con caratteristiche fisiche simili a quelle di Buongiorno, sarebbe destinato a sostituirlo in toto nelle gerarchie difensive di Allegri, rappresentando quindi l'innesto naturale per coprire l'emergenza aperta dagli infortuni in casa azzurra
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