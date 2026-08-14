Badiashile in panchina in Genoa-Napoli? La strategia del club

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Dopo gli infortuni di Buongiorno e Marianucci, l'accordo definitivo per Badiashile apre alla possibilità di vederlo già in panchina il 22 agosto a Marassi.

Massimiliano Allegri voleva un centrale per la difesa ed è finalmente riuscito ad averlo, e anche in tempi rapidi. Dopo gli infortuni rimediati da Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, il tecnico livornese si è infatti trovato a fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato, potendo contare praticamente solo su Amir Rrahmani e Rafa Marin come centrali di ruolo a disposizione.

Accordo definitivo tra Napoli e Chelsea

Benoit Badiashile è da diverse settimane il nome indiziato numero uno per rinforzare la retroguardia azzurra, e secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Napoli e Chelsea avrebbero ormai raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento del centrale francese classe 2001.

L'obiettivo: portarlo in panchina già a Genova

Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'intenzione del club partenopeo sarebbe quella di riuscire a portare Badiashile già in panchina in occasione della prima giornata di campionato, in programma sabato 22 agosto sul campo del Genoa. Il difensore francese, mancino e con caratteristiche fisiche simili a quelle di Buongiorno, sarebbe destinato a sostituirlo in toto nelle gerarchie difensive di Allegri, rappresentando quindi l'innesto naturale per coprire l'emergenza aperta dagli infortuni in casa azzurra