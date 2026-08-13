Dai fischi agli applausi: il Napoli ha scoperto un bomber a sorpresa nel precampionato

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Lucca chiude il ritiro del Napoli con una doppietta contro l'Aris Salonicco. Tre gol nel precampionato per l'attaccante, miglior marcatore degli azzurri.

Da fischi e scetticismo agli applausi del Patini. Lorenzo Lucca ha chiuso nel migliore dei modi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, realizzando una doppietta nell'amichevole contro l'Aris Salonicco. Dopo la rete segnata contro l'Osasuna, l'ex Udinese sale così a quota tre gol e diventa il miglior marcatore della pre-season della squadra di Massimiliano Allegri, riuscendo a trovare la porta più volte anche di Hojlund.

Lucca-Napoli, dai fischi agli applausi

L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea soprattutto il cambiamento nell'atteggiamento dei tifosi: "Era stato accolto in campo con scetticismo e pure qualche fischio, dopo la doppietta si sono trasformati in applausi e anche qualche coro di approvazione". Una risposta importante proprio mentre il futuro di Lucca resta al centro delle valutazioni di mercato. Il quotidiano lo indica come "il grande protagonista di questo ritiro in Abruzzo", con tre reti che possono rilanciarne le quotazioni anche agli occhi di Allegri.