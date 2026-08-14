Badiashile, tutto confermato: oggi scambio di documenti tra Napoli e Chelsea

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Trovata l'intesa verbale tra Napoli e Chelsea per il difensore classe 2001: secondo Fabrizio Romano oggi è in programma lo scambio dei documenti.

Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Benoit Badiashile, obiettivo numero uno della SSC Napoli per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri. Le parti avrebbero raggiunto un accordo verbale sulla base della formula già emersa nei giorni scorsi: prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un ulteriore milione di bonus legato a un eventuale scudetto, e diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro da esercitare la prossima estate.

Romano: oggi lo scambio dei documenti

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista specializzato in calciomercato internazionale Fabrizio Romano, che tramite i propri canali ha aggiornato sullo stato dell'operazione. Secondo la sua ricostruzione, nella giornata odierna Napoli e Chelsea passerebbero alla fase formale della trattativa, con lo scambio della documentazione necessaria a definire il trasferimento. Il calciatore avrebbe già ricevuto il via libera dal club inglese per recarsi a sostenere le visite mediche. Romano ha inoltre sottolineato come, dal punto di vista del Chelsea, l'operazione sia da considerarsi sostanzialmente conclusa, restando ora nelle mani del Napoli il compito di portarla a termine sul piano burocratico.

Cosa manca per l'ufficialità

Con l'intesa economica confermata e la macchina burocratica ormai avviata, i tempi per l'annuncio ufficiale sembrano essersi ulteriormente ristretti. Resta da capire quando il difensore classe 2001 potrà mettersi a disposizione di Allegri, che attende un rinforzo centrale in difesa dopo gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci.