Centro sportivo a Qualiano, confermati i sopralluoghi ma la trattativa non è in chiusura

Il punto sui progetti annunciati da Aurelio De Laurentiis per centro sportivo e nuovo stadio. Da Qualiano confermano i sopralluoghi.

Gli ultimi annunci di Aurelio De Laurentiis su stadio e centro sportivo vengono accolti con prudenza. L'edizione odierna di Repubblica sottolinea anche il clima intorno al Napoli, segnalando una partenza a rilento della prevendita per la prossima partita contro il Frosinone, nonostante i prezzi contenuti: "Aurelio De Laurentiis nel suo ultimo monologo ha attaccato di nuovo gli ultrà e al Maradona non ci sarà ad accogliere il Napoli un'atmosfera festosa". Il quotidiano registra inoltre "perplessità (eufemismo)" sui social rispetto alle nuove promesse del presidente sulle infrastrutture.

Qualiano, confermati i sopralluoghi. Il Comune apre alla zona Q8

Sul nuovo centro sportivo, Repubblica aggiunge: "Da Qualiano confermano i sopralluoghi di emissari azzurri", precisando però che al momento non risulterebbe alcuna trattativa in dirittura d'arrivo per l'acquisto dei terreni. Discorso differente per il nuovo stadio nell'area Q8 di San Giovanni a Teduccio, ipotesi sulla quale è arrivata un'apertura del Comune. La vicesindaca Laura Lieto ha dichiarato: "Massima disponibilità e apertura da parte delle istituzioni, ma per ora non c'è stato presentato alcun progetto".