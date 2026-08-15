Badiashile e Favasuli già in panchina a Marassi? Il piano di Allegri

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Il Napoli accelera sul mercato in entrata: secondo Repubblica, Favasuli e Benoit Badiashile potrebbero essere già convocati per la prima trasferta

Il calciomercato in entrata del Napoli entra nella fase decisiva a pochi giorni dal debutto in campionato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il club di Aurelio De Laurentiis punterebbe a schierare in panchina già sabato a Marassi, contro il Genoa, i due ultimi rinforzi individuati dal ds Giovanni Manna: Costantino Favasuli, il cui acquisto è stato definito la scorsa settimana, e Benoit Badiashile, per cui ieri sono stati chiusi gli ultimi dettagli con il Chelsea.

"I due acquisti in panchina sabato a Marassi contro il Genoa. È questo il piano del Napoli in vista del debutto in campionato contro il Grifone."

Il difensore francese, classe 2001, è stato individuato come rinforzo prioritario per un reparto arretrato finito in piena emergenza dopo gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. Con l'affare ormai impostato, il Napoli lavora contro il tempo per completare le formalità e rendere Badiashile quantomeno disponibile in lista per la prima giornata.

Le cifre dell'operazione Badiashile: prestito oneroso e riscatto a 27 milioni

Repubblica ricostruisce nel dettaglio i termini economici dell'affare con il Chelsea, che porterebbe Badiashile a Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

"L'operazione complessiva è da 31 milioni di euro: 3 milioni per il prestito oneroso, 1 milione di bonus e 27 per l'eventuale riscatto al termine della stagione."

Una struttura che permette al club azzurro di valutare con calma la tenuta fisica del centrale francese prima di impegnarsi nell'acquisto a titolo definitivo. Un aspetto non secondario, considerati i numerosi problemi muscolari che hanno condizionato le ultime due stagioni di Badiashile in Premier League.

"Il francese ha avuto diversi infortuni muscolari soprattutto nelle ultime due stagioni, quindi cerca il rilancio in maglia azzurra. Le qualità non sono in discussione: è un centrale potente ma capace anche di impostare."

Un identikit che ricalca da vicino le caratteristiche di Buongiorno, l'infortunato che Badiashile è chiamato a sostituire nelle gerarchie difensive di Allegri: mancino, fisico e con buone doti di impostazione dal basso, qualità che il tecnico livornese considera imprescindibili per il proprio sistema di gioco.

Verso Marassi: la situazione in casa Napoli

Con l'accordo ormai definito su tutti i fronti, il club azzurro è al lavoro per completare l'iter delle visite mediche e della registrazione del cartellino in tempo per il debutto stagionale. L'obiettivo dichiarato resta quello di consegnare ad Allegri, già dalla panchina di Marassi, entrambi i nuovi innesti per una rosa che, dopo un'estate di lavoro sul mercato, si avvicina sempre più alla sua configurazione definitiva in vista dell'esordio in Serie A.