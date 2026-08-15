Gabriel Jesus-Napoli, l'affare si può fare: Manna attende un'altra cessione

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Con Romelu Lukaku ormai al Fenerbahce, il Napoli intensifica i pensieri su Gabriel Jesus: il brasiliano dell'Arsenal ha aperto al trasferimento in azzurro

Archiviata la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce, il calciomercato del Napoli si sposta con decisione sul nome di Gabriel Jesus. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato nell'attaccante brasiliano dell'Arsenal il profilo giusto per alzare il livello qualitativo del reparto offensivo azzurro, e secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport il calciatore avrebbe già aperto alla possibilità di vestire la maglia del Napoli.

"Lukaku è andato via e liberarsi di 11 milioni lordi di ingaggio non è cosa da poco. Un primo passo verso quella che potrebbe essere la ciliegina sul reparto: Gabriel Jesus."

Il giocatore, classe 1997, è ormai a un passo dall'addio all'Arsenal: il contratto in scadenza nel 2027 e la prospettiva di uscire dal progetto tecnico dei Gunners nel restyling estivo rendono la cessione una strada sempre più concreta per il club inglese.

Ingaggio e valutazione: le cifre dell'operazione

Dal punto di vista economico, l'operazione presenta margini di fattibilità per le casse azzurre. Il Corriere dello Sport spiega infatti che l'Arsenal valuterebbe il cartellino del brasiliano meno di 20 milioni di euro, una cifra sensibilmente più contenuta rispetto ai top-name normalmente accostati al Napoli in questa sessione.

"L'ingaggio di Gabriel Jesus è alto, circa 6 milioni, ma l'idea di giocare a Napoli lo intriga. La valutazione che ne fanno gli inglesi è inferiore ai 20 milioni. Si può fare, ma prima bisogna liberare altri spazi."

Il nodo, dunque, non riguarda tanto la fattibilità economica complessiva quanto la necessità di liberare uno slot nella lista Serie A, attualmente satura, oltre a reperire le risorse necessarie a sostenere il nuovo ingaggio.

Le cessioni necessarie: Lang o Lucca, chi parte per primo

Per intensificare i contatti con l'Arsenal, il ds Manna attende almeno una cessione tra due profili individuati come sacrificabili nello scacchiere di Allegri. Il primo è Noa Lang, esterno olandese seguito con interesse da Ajax, Atalanta e Galatasaray, anche se le formule proposte dai club interessati non collimano ancora con le richieste del Napoli. Il secondo è Lorenzo Lucca, considerato fuori dai piani societari e finito nel mirino della Lazio, che valuta l'attaccante come rinforzo per il proprio reparto offensivo.

Lo scenario più probabile, secondo le ricostruzioni delle ultime settimane, vede la cessione di Lang legata a doppio filo alle mosse dell'Ajax, che a sua volta attende di definire l'uscita di Jorthy Godts verso il Paris Saint-Germain prima di affondare per l'esterno azzurro. Solo una volta sbloccata una delle due cessioni, il Napoli potrà trasformare l'idea Gabriel Jesus in una trattativa vera e propria con l'Arsenal.