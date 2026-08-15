Cessione Lang vicina: l'Ajax pronto ad avanzare l’offerta, le cifre

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La cessione di Noa Lang potrebbe sbloccarsi a breve: l'esterno olandese attende da giorni l'offerta dell'Ajax, pronto a investire 25 milioni di euro

Il futuro di Noa Lang resta uno dei temi caldi del calciomercato in uscita del Napoli. L'esterno olandese attende da giorni un'offerta concreta da parte dell'Ajax, pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro per riportarlo in patria dopo l'esperienza in azzurro. Il ritorno ad Amsterdam, però, non è l'unico scenario possibile: sul giocatore restano vigili anche il Galatasaray, che lo ha già avuto in prestito, e l'Atalanta, che in Serie A ha messo gli occhi sul classe 1999.

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il vero snodo che può sbloccare la trattativa con i Lancieri riguarda un altro affare, quello che porta Mika Godts al Paris Saint-Germain.

"Il Psg ha praticamente chiuso non solo per Ferran Torres, ma anche per Mika Godts, esterno belga dell'Ajax che ai parigini costerà 55 milioni. Gli olandesi avranno così denaro da spendere e una casella da colmare. La prima scelta è proprio il ragazzo cresciuto nel vivaio, ma esploso al Psv Eindhoven."

Una volta incassati i soldi della cessione di Godts, dunque, l'Ajax sarebbe pronto ad affondare il colpo per Lang, che a sua volta ritroverebbe il club in cui è cresciuto calcisticamente prima di esplodere definitivamente in Olanda con la maglia del Psv.

Galatasaray alla finestra, Atalanta frenata dalla formula prestito

Se l'Ajax resta la pista più concreta, il quotidiano ricorda comunque che sul cartellino di Lang non manca la concorrenza. Il Galatasaray, che ha già avuto l'olandese in prestito nella scorsa stagione, resta alla finestra pur senza fretta.

"Non è l'unico club a stimare Lang: c'è sempre il Galatasaray, anche se al momento non è una priorità dei turchi."

Diverso il discorso per l'Atalanta, che aveva sondato il terreno ipotizzando una soluzione in prestito, formula che però non avrebbe convinto né il Napoli né lo stesso giocatore.

"S'era fatta avanti pure l'Atalanta, ipotizzando un prestito che non ha trovato risposte positive né negli ambienti napoletani né in quelli di Noa."

La volontà di Lang: restare a Napoli o partire a titolo definitivo

A chiarire la posizione del giocatore è ancora il Corriere dello Sport, che delinea uno scenario preciso sulle intenzioni dell'esterno olandese di fronte ai diversi scenari di mercato.

"Lui vorrebbe restare, ma se proprio deve andare via preferirebbe farlo a titolo definitivo."

Una posizione che, di fatto, complica ulteriormente la pista Atalanta e rafforza quella dell'Ajax, unico club ad oggi disposto a muoversi con una proposta importante e strutturata su base definitiva. Resta da capire se e quando i Lancieri formalizzeranno l'offerta da 25 milioni, passaggio che con ogni probabilità arriverà solo dopo la chiusura dell'operazione Godts-Psg.