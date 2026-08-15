Sfuma l'affare Zeballos? Il Celta Vigo accelera: già sostenute le visite mediche

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Uno dei grandi obiettivi del calciomercato azzurro rischia di sfumare: Exequiel Zeballos si avvicina sempre di più al Celta Vigo

Tra i grandi obiettivi del calciomercato della SSC Napoli c'è sicuramente Exequiel Zeballos. Il giocatore del Boca Juniors, però, si sta avvicinando in maniera sempre più concreta al Celta Vigo. Il club spagnolo ha mosso passi decisi nelle ultime ore, e da questo punto di vista arriva un segnale inequivocabile sulla direzione presa dalla trattativa: l'argentino si sarebbe già sottoposto alle visite mediche con i galiziani.

A fare il punto sulla situazione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che inquadra con chiarezza i rischi per il Napoli di perdere uno dei nomi seguiti da più tempo per il reparto offensivo.

"Tra questi rischia di non esserci Exequiel Zeballos: in Spagna dicono abbia già sostenuto le visite mediche con il Celta Vigo, ma il club galiziano non ha ancora l'accordo con il Boca Juniors."

Un dettaglio, quest'ultimo, che lascia ancora uno spiraglio aperto: nonostante l'iter medico sia stato completato, resta da trovare l'intesa economica definitiva tra il Celta Vigo e il club argentino, passaggio indispensabile per chiudere formalmente l'operazione.

Il nodo Napoli: accordo con il giocatore, ma servono le cessioni

Il quotidiano ricorda come la situazione con il Napoli sia, sulla carta, già definita da tempo su base personale, ma come le difficoltà nel liberare spazio in rosa abbiano finito per rallentare pericolosamente l'operazione.

"Con il Napoli è tutto fatto, ma vanno liberate le caselle e la pazienza dell'argentino si sta esaurendo."

Un chiaro riferimento alla situazione della lista Serie A e ai vincoli imposti dal contenimento della rosa, con il club costretto a completare alcune cessioni prima di poter perfezionare l'arrivo di un nuovo esterno offensivo. Un incastro che, con il passare dei giorni, ha finito per giocare a sfavore degli azzurri, favorendo l'inserimento deciso del club spagnolo.

Manna al lavoro contro il tempo: il rischio di un incastro sbagliato

Il Corriere dello Sport sottolinea infine la delicatezza del momento per il ds Giovanni Manna, chiamato a gestire contemporaneamente più trattative in entrata e in uscita in questo rush finale di calciomercato.

"Manna lavora sulle opportunità, consapevole che il tempo stringe, ma anche che un incastro sbagliato rischierebbe di complicare tutto."

Una frase che fotografa bene la fase più delicata della sessione estiva azzurra: ogni cessione, da Lang a Lucca, è di fatto collegata alle altre trattative in entrata, Zeballos compreso, in un mercato che per il Napoli si sta trasformando in un vero e proprio gioco di incastri contro il tempo.