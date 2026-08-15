Prima pagina
L’Europa siamo noi, Corriere dello Sport: “Un salto nell’oro”
Campioni, ori e medaglie agli europei di atletica e di nuoto che si stanno svolgendo in queste settimane: il Corriere dello Sport celebra una giornata storica con una prima pagina dedicata ai trionfi di Gimbo Tamberi, Quadarella e Battocletti.
Taglio basso dedicato alla coppa Italia con l'exploit della Fiorentina di Grosso contro il Benevento con la gara terminata 4-1. Intanto il PSG non mantiene il patto con la Juventus e vorrebbe trattenere Suzuki prelevato dal Parma: i bianconeri ora virano su uno tra Vicario e Trubin.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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