Prima pagina
Ori infiniti, La Gazzetta dello Sport: “L’Italia più bella”
Prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata ovviamente agli europei di atletica che si stanno svolgendo in questi giorni con le super medaglie d'oro di Gimbo Tamberi, Battocletti e Quadarella.
Spazio in taglio basso anche al calcio con Rafael Leao in vendita, il Milan punta Vicario e buonissima la prima per la Viola di Grosso che travolge il Benevento con 4 reti. Oggi gioca il Torino sempre nel secondo turno di coppa Italia.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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