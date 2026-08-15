Prima pagina

Ori infiniti, La Gazzetta dello Sport: “L’Italia più bella”

Ori infiniti, La Gazzetta dello Sport: “L’Italia più bella”
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata ovviamente agli europei di atletica che si stanno svolgendo in questi giorni con le super medaglie d'oro di Gimbo Tamberi, Battocletti e Quadarella.

Spazio in taglio basso anche al calcio con Rafael Leao in vendita, il Milan punta Vicario e buonissima la prima per la Viola di Grosso che travolge il Benevento con 4 reti. Oggi gioca il Torino sempre nel secondo turno di coppa Italia.