Da Buongiorno a Marianucci, passando per Beukema: i tempi di recupero dei tre centrali

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Il Napoli accelera sul mercato anche per i tanti infortuni nel reparto arretrato. Buongiorno, Beukema e Marianucci sono ai box.

La ricerca di un nuovo difensore centrale è diventata una priorità assoluta per il Napoli. In poche settimane Massimiliano Allegri ha infatti perso tre elementi del reparto arretrato e Il Mattino oggi in edicola fa il punto della situazione sui possibili tempi di recupero. La situazione più delicata riguarda Alessandro Buongiorno, che dovrebbe rivedersi direttamente nel nuovo anno per recuperare completamente dall'infortunio al ginocchio. Da qui anche la necessità di accelerare sul mercato per consegnare rapidamente un nuovo centrale al tecnico.

Napoli, da Beukema a Marianucci: i tempi di recupero

Qualche segnale positivo potrebbe arrivare da Sam Beukema, il cui rientro è previsto per la fine di agosto. L'olandese, però, ha saltato l'intera preparazione e avrà inevitabilmente bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. A complicare ulteriormente i piani è stato l'infortunio subito da Luca Marianucci contro il Celta Vigo: il giovane difensore dovrà restare fermo almeno fino a ottobre. Una vera emergenza che spiega la necessità del Napoli di intervenire immediatamente sul mercato.