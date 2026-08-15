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L'età dell'oro, Tuttosport: "Comandiamo noi agli europei"

L'età dell'oro, Tuttosport: "Comandiamo noi agli europei"
Oggi alle 09:15Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Anche Tuttosport dedica la prima pagina dell'edizione odierna in edicola all'exploit di ieri sera agli europei di atletica e nuoto: Battocletti, Tamberi e Quadarella regalano una gioia immensa a tutta la nazione.

Taglio alto dedicato al mister X in porta per la Juventus dopo l'affare saltato con Zion Suzuki: Musso più di Vicario.