Retroscena su Theo: la risposta di Manna all'agente che l'ha offerto al Napoli

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L'agente Manuel García Quilón l'ha proposto in Italia: alla Juve e al Napoli.

Theo Hernandez vuole tornare nel calcio europeo e la Serie A rappresenta una delle destinazioni preferite. È quanto riporta Tuttosport, secondo cui il terzino francese si sarebbe proposto sia alla Juventus sia al Napoli attraverso il suo agente Manuel García Quilón. Come si legge sul quotidiano, "l'agente Manuel García Quilón l'ha proposto in Italia: alla Juve e al Napoli.

Theo Hernandez si propone a Juventus e Napoli: il ritorno in Serie A resta un'ipotesi

L'ha offerto, l'ha messo sul tavolo e ha fatto capire che alle giuste condizioni può rimettersi in gioco in Serie A". Il desiderio del classe 1997 sarebbe quello di tornare protagonista nel calcio europeo dopo l'esperienza all'Al Hilal. Secondo Tuttosport, il procuratore avrebbe avviato contatti anche con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. "Quilón si è fatto sentire anche con Giovanni Manna a Napoli. Risposta? Vediamo", scrive il quotidiano, lasciando intendere che, almeno per il momento, non ci siano stati sviluppi concreti.