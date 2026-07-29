Prima pagina Calciomercato, Tuttosport: "Theo si offre a Juve e Napoli"

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Il terzino francese, ex Milan, sogna di rilanciarsi in un top club e il suo entourage avrebbe sondato il terreno con entrambe le società

"Theo si offre a Juve e Napoli". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna di Tuttosport, che svela questo retroscena di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Theo avrebbe espresso la volontà di tornare in Europa dopo l'esperienza all'Al Hilal e si sarebbe proposto sia alla Juventus che al Napoli.

Il terzino francese, ex Milan, sogna di rilanciarsi in un top club e il suo entourage avrebbe sondato il terreno con entrambe le società. In casa bianconera, però, un eventuale affondo sarebbe legato all'uscita di Andrea Cambiaso, mentre il Napoli segue la situazione senza aver avviato una vera trattativa.