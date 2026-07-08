Bari, il comitato dei garanti teme il fallimento: "De Laurentiis decida il futuro del club"

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Dopo l'inchiesta della Procura di Bari, il portavoce del comitato dei garanti analizza gli scenari per il futuro della società pugliese.

L'inchiesta della Procura di Bari continua ad alimentare il dibattito sul futuro del Bari. Come riportato da La Repubblica, il penalista Gaetano Sassanelli, portavoce del comitato dei garanti del club pugliese, ha analizzato i possibili sviluppi della vicenda, sottolineando come tutto dipenda dalle decisioni della proprietà. Secondo il legale, le strade percorribili sarebbero il risanamento attraverso un piano di continuità aziendale, la cessione del club a nuovi investitori oppure, nello scenario più estremo, la perdita del titolo sportivo.

Il Bari è sempre stato subordinato al Napoli secondo Sassanelli

Nel corso dell'intervista, Sassanelli ha espresso forte preoccupazione per il futuro della società: "Ora temo fortemente che si possa andare incontro a un fallimento". Il portavoce del comitato dei garanti ha poi puntato il dito contro la gestione della proprietà: "Le potenzialità le hanno. Ma finora non hanno ritenuto di impiegare le loro risorse sul Bari, che è sempre stato servente rispetto alle finalità sociali del Napoli calcio. Tant'è vero che la promozione in Serie A è stata definita addirittura un rischio aziendale", ha dichiarato, riferendosi al rapporto tra i due club della famiglia De Laurentiis.