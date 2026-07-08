De Laurentiis indagati, Repubblica: potrebbero lasciare il Bari e concentrarsi solo sul Napoli

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Tra gli scenari ipotizzati dopo l'inchiesta c'è anche un passo indietro della famiglia De Laurentiis dal Bari per focalizzarsi esclusivamente sul Napoli.

L'inchiesta sulla gestione del Bari potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro della proprietà. Secondo la Repubblica Bari, tra gli scenari presi in considerazione c'è anche quello di un passo indietro della famiglia De Laurentiis dal club pugliese, con la possibilità di concentrare uomini e risorse esclusivamente sul Napoli. Un'ipotesi che emerge mentre proseguono gli accertamenti della Procura sulla situazione economico-finanziaria della società biancorossa.

L'ipotesi: risorse concentrate sul Napoli

Nella nota diffusa dalla famiglia De Laurentiis si lascia intravedere la possibilità di un'iniezione di nuova liquidità attraverso altre società del gruppo. Il quotidiano, però, non esclude un'altra strada: "gli imprenditori possano fare un passo indietro e puntare tutto solo sul Napoli". Una scelta che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe inevitabili conseguenze sul futuro del Bari e potrebbe aprire nuovi scenari sia sul piano societario sia su quello giudiziario e sportivo, con la Procura Federale della FIGC che potrebbe a sua volta decidere di approfondire la vicenda.