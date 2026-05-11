Battere il Bologna per programmare il futuro, CdS: Napoli non vuole ridimensionarsi

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"ADL, Conte e la possibilità di continuare insieme o di separarsi in assenza di sintonia” verranno affrontati ufficialmente solo dopo la qualificazione

Il Napoli si gioca contro il Bologna una fetta importante del proprio futuro. Con una vittoria al Maradona, gli azzurri conquisterebbero la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League e blinderebbero quasi definitivamente il secondo posto. Solo dopo, sottolinea il Corriere dello Sport, si entrerà davvero nel vivo dei discorsi tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il grande interrogativo resta sempre lo stesso: il tecnico continuerà la sua avventura in azzurro oppure no? Nonostante le voci, appare difficile immaginare una separazione immediata con un altro anno di contratto e un ingaggio importante ancora garantito.

Napoli, nessun ridimensionamento

Il Napoli, inoltre, non avrebbe intenzione di ridimensionarsi, ma piuttosto di riorganizzare il progetto dopo una campagna acquisti estiva considerata troppo costosa e poco produttiva. Il Corriere dello Sport spiega: “De Laurentiis, Conte e la possibilità di continuare insieme o di separarsi in assenza di sintonia” verranno affrontati ufficialmente solo dopo la qualificazione, anche se i primi contatti sarebbero già avvenuti.