Il Napoli ha già tracciato un primo piano per il mercato: i nomi nel mirino

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Resta il nodo centrocampo: uno tra Anguissa e Lobotka potrebbe partire e il Napoli dovrà intervenire con sostituti all’altezza.

Il Napoli ha già iniziato a pianificare diverse operazioni per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo investimento sarà quello legato a Rasmus Hojlund: il riscatto dell’attaccante costerà 44 milioni di euro ed è considerato praticamente certo. Definita anche la situazione di Alisson Santos. Il quotidiano spiega che il Napoli eserciterà il diritto di riscatto versando altri 16,5 milioni dopo i 3,5 già spesi per il prestito oneroso.

Gila e Khalaili i primi nomi

Per la difesa piace molto Mario Gila della Lazio, profilo gradito ad Antonio Conte per aggressività e capacità nella marcatura. Lotito, però, non avrebbe intenzione di fare sconti e la valutazione oscillerebbe tra i 20 e i 25 milioni. Tra i nomi monitorati c’è anche Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, considerato un possibile erede offensivo di Di Lorenzo. Resta infine il nodo centrocampo: uno tra Anguissa e Lobotka potrebbe partire e il Napoli dovrà intervenire con sostituti all’altezza.