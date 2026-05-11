Futuro De Bruyne, Corbo su Repubblica: "Bisogna capire se a 35 anni..."

Futuro De Bruyne, Corbo su Repubblica: "Bisogna capire se a 35 anni..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate? Sì, secondo Antonio Corbo, secondo cui in casa Napoli ci sarebbero delle valutazioni in corso sulla posizione del centrocampista belga. Ecco quanto scritto dall'editorialista de La Repubblica sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano:

"Sotto i fari Kevin De Bruyne, il più tecnico anziano e pagato del suol giocatori. Ma è stato a lungo fermo, penalizzato anche lui dai circa quaranta infortuni. Bisogna capire se a quasi 35 anni è al capolinea o può dare di più alla sua Nazionale come al Napoli".