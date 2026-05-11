Juan Jesus ai saluti: c'è già l'indiscrezione sul prossimo club

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Secondo il Corriere dello Sport, quella attuale sarà l’ultima stagione di Juan Jesus con la maglia del Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, quella attuale sarà l’ultima stagione di Juan Jesus con la maglia del Napoli. Il difensore brasiliano è infatti destinato a lasciare il club azzurro a parametro zero al termine del campionato, con diverse piste già aperte per il suo futuro.

Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe lo Sporting Lisbona, club che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il Napoli anche per il riscatto di Alisson Santos, operazione da 16,5 milioni di euro che gli azzurri sarebbero pronti a definire.

Per Juan Jesus si tratterebbe di una destinazione di prestigio, considerando la storia e il profilo internazionale dello Sporting, presenza fissa nelle competizioni europee e tra i club più importanti del calcio portoghese.