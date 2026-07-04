La verità su Gila-Khalaili: Manna era arrivato prima di tutti, ma il club vuole prima vendere
Il Napoli rischia di restare a mani vuote su due obiettivi che fino a pochi giorni fa sembravano vicinissimi alla corte di Massimiliano Allegri. Gila e Khalaili, infatti, sono ormai a un passo rispettivamente da Inter e Milan, che hanno di fatto beffato gli azzurri sul calciomercato. A svelare i retroscena dell'operazione sfumata è questa mattina il Corriere dello Sport.
Perché Manna ha frenato su Gila e Khalaili: il nodo economico
Secondo il quotidiano, il direttore sportivo Giovanni Manna si era mosso in anticipo su entrambi i fronti, definendo gli accordi con i calciatori e i rispettivi entourage. A far scattare la frenata sono state le valutazioni dei cartellini, rispettivamente 25 e 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, unite alla necessità imprescindibile del Napoli di sfoltire la rosa e vendere prima di poter chiudere nuovi acquisti.
Milan e Inter beffano il Napoli: decisiva l'offerta economica
Quella che sembrava una semplice pausa d'attesa si è trasformata in un rischio calcolato che è costato caro al Napoli. Le due milanesi hanno infatti messo sul piatto argomenti economici particolarmente convincenti, riuscendo a superare la concorrenza azzurra prima con Lazio e Union Saint-Gilloise, proprietarie dei cartellini, e poi convincendo gli stessi Gila e Khalaili a dire sì al trasferimento.
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