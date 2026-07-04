Calciomercato Napoli, nuovo portiere: spunta l'idea Kepa Arrizabalaga
Il calciomercato Napoli si accende sul fronte portieri. Sembrano sempre più probabili gli addii di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: uno dei due, o addirittura entrambi gli estremi difensori, potrebbero lasciare il Napoli nel corso dell'estate. Per questo motivo il club partenopeo si è già messo al lavoro per individuare i nuovi portieri da consegnare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.
Nuovo portiere Napoli, Il Mattino svela il nome: Kepa Arrizabalaga
Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, per la porta del Napoli spunta un nome nuovo che in realtà è una vecchia conoscenza del calciomercato azzurro: si tratta infatti di un profilo già trattato a lungo dalla società partenopea negli anni scorsi.
Kepa Napoli, occasione a prezzi contenuti: i dettagli dell'affare
Il nome nuovo per la porta arriva direttamente dall'Inghilterra: Kepa Arrizabalaga lascerà l'Arsenal in questa sessione estiva di calciomercato. Il portiere spagnolo, classe 1994, ha 32 anni ma potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a costi contenuti, sia per il cartellino, valutato circa 5 milioni di sterline, sia per l'ingaggio.
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