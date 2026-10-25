Beukema “ha sulla coscienza il gol del 3-3”: bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Roma

Dalla Gazzetta a Repubblica, la prestazione del difensore olandese viene giudicata pesantemente insufficiente: voti tra 4,5 e 5.

Com’è stata valutata la prestazione di Sam Beukema in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola bocciano il difensore azzurro con voti compresi tra 4,5 e 5, indicandolo tra i principali responsabili dei gol subiti dal Napoli, e in particolare del 3-3 firmato da Balerdi all’89'. Repubblica, che gli assegna 4,5, è la più netta: “ha sulla coscienza il gol del 3-3”.

Beukema, i voti dei quotidiani: Gazzetta e Corriere dello Sport 5, Il Mattino e Tuttosport 4,5

La Gazzetta dello Sport gli dà 5 e scrive che “si gioca male l’opportunità”: resta piantato sul gol di Soulé, poi il teatrino sul gol del 3-3 di Balerdi non aiuta e diventa beffa. Il Mattino assegna 4,5: controlla Castro, che diventa prima punta, ma commette errori, concede a Soulé lo spazio per il tiro facile e sul 3-3 crolla sul contatto con Balerdi. Il Corriere dello Sport, con un 5, è il più duro sull’episodio decisivo: crollando a terra senza contatto ha generato la voragine del 3-3, un errore definito imperdonabile. Tuttosport sceglie 4,5, sottolineando il ritardo nel chiudere su Soulé quando segna e il centro area lasciato sguarnito sul 3-3: in due gol su tre, scrive, finisce tra i colpevoli.

Beukema e il 3-3: il verdetto del Corriere della Sera chiude la rassegna con un 5

Chiude la rassegna il Corriere della Sera, che assegna a Beukema un 5. Il quadro che emerge dalle pagelle è dunque unanime: nessuno dei sei quotidiani gli concede la sufficienza, e tutti, in modo più o meno diretto, collegano il suo nome al gol del definitivo 3-3 della Roma.