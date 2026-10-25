Prima pagina Napoli-Roma, Gazzetta dello Sport: “Pari bellissimo, furia Allegri”

Il quotidiano apre la prima pagina sul pazzo 3-3 del Maradona, con il tecnico azzurro cacciato dall’arbitro: McTominay dominante nel racconto della sfida.

“Pari bellissimo” titola oggi La Gazzetta dello Sport, dedicando la spalla alta della prima pagina al pazzo 3-3 tra Napoli e Roma. Il quotidiano sportivo sottolinea l’espulsione di Massimiliano Allegri, “è una furia”, con una foto del tecnico azzurro che protesta in faccia all’arbitro. Il pezzo di apertura mette in evidenza anche la prestazione dominante di McTominay e il ruolo di Balerdi nella rimonta. Con il punto conquistato gli azzurri salgono a 11 in classifica, al decimo posto.

Serie A, ottava giornata: la Lazio vola a 22 punti, Inter a -3 e Como in scia

“Testa caldissima”, scrive la Gazzetta. La Lazio vive una “notte da regina”: 2-1 al Parma e primo posto a 22 punti, con l’Inter a 19 che può agganciare i biancocelesti a San Siro contro la Fiorentina, in programma alle 12.30. Il quotidiano segnala anche il 2-0 del Como al Sassuolo grazie a Douvikas (“Il Como corre ancora”), il 3-2 del Torino sul Monza e lo 0-2 del Bologna a Cagliari. Oggi restano da giocare Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia (entrambe alle 15), Lecce-Juventus alle 18 e Udinese-Milan alle 20.45.

Gazzetta dello Sport, le altre notizie: Antonelli verso il titolo, Spalletti col doppio 9, Amorim e Malagò

In apertura, a tutta pagina: “Vai Kimi!”, con Antonelli in pole position al GP di Austin (in programma alle 21), dove diventa campione del mondo se vince, Russell non arriva prima del nono posto e Hamilton prima del quinto. Per quanto riguarda il calcio, in casa Milan emergenza a Udine e Cardinale che “vota la fiducia ad Amorim”, mentre la Juventus di Spalletti vuole salvarsi col doppio centravanti, Kolo Muani e Woltemade, a Lecce. Chiude la prima pagina Malagò, commissario della FIGC, che commenta: “Curioso che la A adesso voglia Galliani”. Torna anche l’ora solare, con le lancette da spostare indietro di un’ora.