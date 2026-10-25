Prima pagina Napoli-Roma show, Corriere dello Sport: “La “Romuntada” del Maradona”

In prima pagina lo spettacolo del pareggio al Maradona, con la rimonta firmata Gasperini: “Che teatro” e che spot per la Serie A

“Roma infinita” titola oggi il Corriere dello Sport, dedicando l’apertura alla “Romuntada” del Maradona: “Che teatro: 3-3 a Napoli”. Il quotidiano parla di spettacolo e di cambi decisivi di Gasperini, con la rovesciata di Anguissa e il gol di McTominay a portare avanti il Napoli, poi la rimonta romanista con Soulé e Balerdi. Scott mette ancora la firma sul sorpasso, ma all’89' arriva il pareggio dell’ex difensore del Marsiglia. Allegri viene espulso: “Mi muovo e mi buttano fuori”, la sua reazione riportata in copertina. Il Napoli resta a quota 11 punti, a pari merito con la Juventus.

Cielo Lazio: Gattuso primo a +3 sull’Inter, Como a 17 grazie a Douvikas

“Cielo Lazio”, scrive il Corriere dello Sport: la squadra di Gattuso batte il Parma 2-1, sblocca la partita nella ripresa con Taylor e allunga con Diego Carlos, prima del gol del 95' di Lontani, e vola al primo posto con tre punti di vantaggio sull’Inter. Martedì i biancocelesti sfidano il Sassuolo. Alle 12.30 Esposito e Thuram vanno all’assalto della Fiorentina. Il Como di Douvikas batte 2-0 il Sassuolo e sale a quota 17, a ridosso del podio.

Le altre in prima pagina: Juve a Lecce per vincere dopo 35 giorni, Kimi verso il Mondiale, Martin ko

Il quotidiano guarda anche alla Juventus, che alle 18 a Lecce cerca la vittoria dopo 35 giorni: conquistati solo 5 punti nelle ultime 5 partite, Spalletti conferma Woltemade in tandem con Kolo Muani e Di Francesco parla di “impresa possibile”. In Formula 1 “la storia chiama”: stasera alle 21 ad Austin Kimi Antonelli può riportare in Italia il titolo mondiale 73 anni dopo il mito di Ascari. In MotoGP, in Australia, Martin cade e si rompe un braccio nella sprint: il titolo è nelle mani di Marc Marquez. In apertura di pagina, infine, la lettera aperta di Ivan Zazzaroni a Marotta sui casi Malagò.