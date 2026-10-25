Prima pagina “Senza difesa”, Il Mattino: il Napoli si fa rimontare dalla Roma

Il quotidiano apre la prima pagina sul pari del Maradona: “Non bastano tre gol”, e Francesco De Luca parla di una squadra che si smarrisce.

“Senza difesa” titola oggi Il Mattino, aprendo con il 3-3 contro la Roma: “Non bastano tre gol e la seconda doppietta di McTominay in cinque giorni, il Napoli si fa rimontare.” Nel commento “Il punto”, Francesco De Luca scrive di “una squadra che si smarrisce”: la terza rimonta subita in campionato allontana il Napoli dal vertice della classifica.

Prima pagina Il Mattino: cortei violenti, “scovata la mente” delle proteste e la marcia dei diecimila a Napoli

Il titolo principale è “Cortei violenti, scovata la ‘mente’”: scontri e feriti nelle città blindate, con Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze nel caos. Meloni sostiene che le devastazioni sono state evitate e che le misure preventive funzionano. È indagato un trentenne plurilaureato, che avrebbe ideato la chat delle proteste. A Napoli, invece, il quotidiano racconta la marcia pacifica dei diecimila contro il Cpr, con i vescovi in corteo (“Qui il problema sono i clan, non gli stranieri”), e in pagina anche la presenza del governatore Fico a Castel Volturno, attaccato dal centrodestra. I manifestanti, si legge, hanno anche chiesto scusa alle forze dell’ordine: la sfilata dei napoletani ha voluto “tutelare l’immagine della città”.