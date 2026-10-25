McTominay trascina il Napoli: voti altissimi dai quotidiani dopo la doppietta alla Roma

Dalla Gazzetta a Repubblica, passando per Il Mattino e Tuttosport: lo scozzese è l’ago della bilancia azzurra, il Napoli “vede di nuovo la luce”.

Com’è stata valutata la prestazione di Scott McTominay in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola oggi premiano con voti altissimi la doppietta del centrocampista scozzese, che nel 3-3 del Maradona ha firmato il 2-0 e il 3-2. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 8 e commenta: “Seconda doppietta in cinque giorni, stavolta però non vale i tre punti. Ma Scott è tornato e il Napoli ora vede di nuovo la luce.” Anche Repubblica sceglie l’8, sottolineando la seconda doppietta in quattro giorni tra Champions League e campionato, e lo definisce l’ago della bilancia azzurra.

McTominay “favoloso e devastante”: 7,5 de Il Mattino, 8 al Corriere dello Sport, 8 a Tuttosport

Il Mattino gli dà 7,5 e lo definisce “favoloso, devastante” e sempre decisivo, evidenziando come “altro giro, altra doppietta”, con una coppia a centrocampo formata insieme ad Anguissa, rimasto più bloccato e chiamato a leggere gli inserimenti dei centrali romanisti. Per il Corriere dello Sport il voto è 8: va bene il lavoro sporco e il sacrificio, ma oltre a una mostruosa partita difensiva il suo talento ha debordato in fase offensiva, con il 2-0 e il 3-2 segnati di prepotenza. Tuttosport sceglie lo stesso voto, ricordando che il gol gli mancava da Pisa-Napoli del 17 maggio e confermandolo giocatore da grandi serate, tornato a grandi livelli dopo i problemi cardiaci.

Napoli-Roma 3-3, il giudizio completo su McTominay: l’ottimismo del Corriere della Sera

Chiude la rassegna dei voti il Corriere della Sera, che assegna a McTominay un 7,5. Il quadro che emerge dai quotidiani è dunque di una prestazione unanimemente giudicata tra le migliori del Napoli in questo avvio di stagione: voti compresi tra 7,5 e 8 per il centrocampista scozzese, che con le due reti ha tenuto in vita la rimonta azzurra anche in una serata chiusa con un pareggio che lascia amaro in bocca.