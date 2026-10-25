Prima pagina “Balerdi fa Malen, Roma da rimonta" Tuttosport: l'ira di Allegri

Il quotidiano racconta il pari show del Maradona con l’espulsione del tecnico azzurro, scatenato dal 3-3 giallorosso nel finale

In taglio basso Tuttosport dedica spazio al “pari show a Napoli”: Balerdi “fa Malen”, la Roma è da rimonta e il 3-3 finale scatena l’ira di Allegri, espulso. Un pareggio che lascia il Napoli a quota 11 punti, a pari merito con la Juventus nella classifica pubblicata in prima pagina.

Kolo, ci sei? Lecce-Juventus alle 18, Spalletti chiede di più al francese

“Kolo, ci sei?”, si interroga Tuttosport alla vigilia di Lecce-Juventus, in programma alle 18: Spalletti chiede di più, soprattutto al francese, che ha la fiducia di società, allenatore e compagni e in Woltemade ha trovato un partner che apre spazi. Ballottaggio tra Alajbegovic e Gatti, spiega il quotidiano, ma dipende dal sistema di gioco. Spazio anche all’intervista al tecnico Bruno sul Torino (“Toro, così mi piace”), alla finale di Musetti dopo il derby, con Riccoeci in finale, e alla sfida di Fritz.