Beukema non recupera contro il Genoa: la data de ritorno in campo
Il Napoli si concede tre giorni di meritato riposo per ricaricare le batterie, prima di rituffarsi a pieno ritmo nella preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Alla ripresa delle sedute in sede, l'attenzione dello staff tecnico e sanitario sarà interamente focalizzata sul monitoraggio degli infortunati, con un occhio di riguardo speciale rivolto a Sam Beukema. Il difensore centrale olandese continua infatti a fare i conti con un quadro clinico delicato, caratterizzato da una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille che richiede la massima cautela nell'esposizione ai carichi atletici. La tabella di marcia stabilita prevede per lui un iniziale reinserimento progressivo nei ranghi del gruppo, seguito da un'ulteriore accelerazione per ritrovare la condizione fisica ottimale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Il piano di rientro e il mirino puntato sul Como
I tempi di recupero escludono in maniera perentoria la sua presenza per la prima trasferta di campionato sul campo del Genoa, un'assenza pesante che va ad aggiungersi a quelle già certificate dei compagni di reparto Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. Nonostante l'impossibilità di scendere in campo nella gara d'esordio al Ferraris, Beukema lavorerà sodo per bruciare le tappe in vista della seconda giornata di Serie A. Il difensore punta infatti a lasciarsi i problemi fisici alle spalle ed essere pienamente a disposizione per la sfida casalinga contro il Como, in programma il prossimo 30 agosto nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro