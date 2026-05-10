Il Maradona oggi può far festa: ADL può incassare 70mln
Il Napoli osserva con attenzione i risultati di oggi, perché la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe avvicinarsi ancora prima della sfida contro il Bologna. In caso di passi falsi di Como e Roma, il Maradona potrebbe infatti trasformarsi in una festa anticipata, con gli azzurri ormai vicinissimi al ritorno nella massima competizione europea.
Napoli, 70 milioni con la Champions
Per Aurelio De Laurentiis sarebbe una notizia fondamentale anche dal punto di vista economico, visto che la nuova Champions garantirebbe circa 70 milioni di euro di introiti, cifra preziosa per programmare il futuro del club. Antonio Conte, però, continua a ragionare soltanto sul campo e considera decisiva la prossima partita per blindare matematicamente l’obiettivo.
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