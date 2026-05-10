Futuro Conte, Tuttosport: se resta ADL lo ridimensionerà, non sarà più manager
In casa Napoli resta aperto il tema legato al futuro dell’allenatore. Come scrive Tuttosport, patron azzurro vuole capire le reali intenzioni del tecnico prima di prendere qualsiasi decisione, anche perché il Napoli ha necessità di pianificare rapidamente la prossima stagione. In caso di addio, bisognerebbe individuare subito un nuovo allenatore.
Se resta Conte, non sarà più manager
Se invece Conte decidesse di restare e rispettare il contratto la società avrebbe intenzione di ridefinire gli equilibri interni: il mercato tornerebbe completamente sotto il controllo del club, mentre all’allenatore verrebbe chiesto di concentrarsi esclusivamente sulla gestione tecnica della squadra. Insomma non più un manager all’inglese: basterà a Conte un ruolo del genere?
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