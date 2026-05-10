Bologna è una regola: altra sfida importante con Italiano, ecco perché è decisiva
Bologna continua a rappresentare uno snodo fondamentale nella stagione del Napoli. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ogni momento chiave dell’annata azzurra è passato proprio attraverso le sfide contro la squadra di Italiano: dalla sconfitta del Dall’Ara, che aprì una crisi poi superata con il ritorno al 3-4-2-1, fino alla vittoria in Supercoppa nella finale di Riyadh.
Napoli-Bologna per la Champions
Ora il nuovo confronto del Maradona potrebbe consegnare agli azzurri la qualificazione aritmetica in Champions League, passaggio fondamentale anche per pianificare il futuro insieme ad Antonio Conte. Il tecnico, infatti, continua a riflettere sul proprio domani, pur avendo ribadito nelle scorse settimane: “Ho tre anni di contratto e la voglia di continuare. Qui mi trovo benissimo”.
Napoli-Bologna decisiva: solo dopo arriverà l'incontro De Laurentiis-Conte
Secondo il Corriere dello Sport, Conte sarebbe infastidito dalle critiche ricevute nonostante una stagione chiusa con la conquista della Supercoppa e un possibile secondo posto dietro l’Inter. Intanto resta aperto il dialogo con De Laurentiis, anche alla luce della volontà del club di ridurre sensibilmente il monte ingaggi.
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