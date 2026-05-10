Bologna è una regola: altra sfida importante con Italiano, ecco perché è decisiva

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Oggi alle 10:45 Rassegna Stampa di di @PieroMatrone

Bologna continua a rappresentare uno snodo fondamentale nella stagione del Napoli. E anche stavolta lo sarà: ecco perché.