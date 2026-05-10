Conte, i dubbi sulla permanenza arrivano anche dai precedenti: terzo anno una sola volta

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Proprio contro i rossoblù, il 25 agosto 2024, Conte conquistò la sua prima vittoria al Maradona in Serie A con un netto 3-0

Antonio Conte guarda avanti, ma prima vuole chiudere il campionato nel migliore dei modi. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sarebbe infastidito da alcune valutazioni negative sulla stagione azzurra, considerando il percorso compiuto tra difficoltà, conquista della Supercoppa e qualificazione Champions ormai a un passo.

Il messaggio di Conte

L’allenatore, dopo la sfida con la Lazio, aveva spiegato con chiarezza il proprio pensiero sul futuro: “Più si sta zitti e meglio è fin quando non finisce il campionato. Poi dietro le quinte ci si può incontrare e si possono fare mille cose”. Un messaggio che ha alimentato le riflessioni sulla possibilità di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Anche perché in carriera solo una volta Conte è rimasto più di due anni nella stessa squadra: alla Juventus, dal 2011 al 2014.

Prima il Bologna

Intanto c’è da affrontare il Bologna, avversario spesso decisivo nelle ultime stagioni del Napoli. Proprio contro i rossoblù, il 25 agosto 2024, Conte conquistò la sua prima vittoria al Maradona in Serie A con un netto 3-0, avvio simbolico della sua avventura in azzurro.