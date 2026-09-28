Scontro ADL-ultras, Valentina DL possibile mediatrice. E c'è un precedente

Lo scontro tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras continua a tenere banco in casa Napoli. Ne scrive Il Roma, indicando anche Valentina De Laurentiis come possibile figura di raccordo: "Aurelione è molto lucido e sa cosa può dare a questo Napoli. Sarebbe opportuno cercare di sotterrare l'ascia di guerra provando a parlarsi. Valentina De Laurentiis è la persona giusta per poter fare da equilibrista. Sa come comportarsi con la gente e quindi è in grado di confrontarsi anche con gli ultras. Che vogliono solo esibire la loro fede con striscioni e bandiere. Senza divieti o ricorsi al ministero degli Interni. È sempre bello poter vedere sugli spalti le coreografie. Quella dedicata al quarto scudetto con il bambino napoletano che si prende il tricolore del coetaneo interista è rimasta nella storia del calcio. Ebbene, questo si vuole vedere allo stadio e non certo sentire offese al presidente De Laurentiis".

Scontro ADL-ultras, il precedente

Nel suo articolo Salvatore Caiazza ricorda infine un precedente confronto tra il patron e la tifoseria organizzata, auspicando un nuovo chiarimento: "Che un capriccio del genere già lo ebbe qualche anno fa ma poi decise di incontrare alcuni rappresentanti dei gruppi immortalando anche in una fotografia che fece il giro del web. Un altro scatto sarebbe inutile ma vedersi per stringere un patto per il bene del Napoli sarebbe la migliore cosa da fare in questo momento".