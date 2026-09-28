Allegri allenta la tensione: nessun discorso alla squadra, ma ha chiarito su cosa interverrà

Massimiliano Allegri vuole poche parole e tanto lavoro durante questa sosta: l'obiettivo per ottobre è risalire la classifica.

Poche parole e spazio soprattutto al lavoro. È questa la linea scelta da Massimiliano Allegri durante la sosta, mentre il Napoli attende il rientro dei tanti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Come si legge su Il Mattino, "in questo momento parlare tanto serve a poco". Il tecnico ha quindi evitato discorsi particolari alla squadra in questi giorni, mentre la ripresa degli allenamenti, prevista domani pomeriggio, avverrà ancora a ritmi contenuti. Prima di staccare la spina, però, Allegri si è confrontato con la dirigenza sulla situazione e sulle priorità per le prossime settimane.

Ecco su cosa interverrà Allegri

Allegri ha già individuato gli aspetti sui quali intervenire: migliorare alcune situazioni difensive sulle palle inattive e aumentare l'efficacia sotto porta, considerando i pochi gol realizzati rispetto a quanto creato. La convinzione, però, è quella di poter invertire la rotta. La parola d'ordine scelta per accompagnare la ripartenza è netta: "Risaliremo".