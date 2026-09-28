Futuro Allegri, il Napoli non lo mette in discussione. Ma le prossime 9 gare saranno decisive

L'avvio del Napoli è stato molto complicato, ma Aurelio De Laurentiis continua a credere in Massimiliano Allegri.

Sette punti in classifica, tre sconfitte nelle prime sei partite considerando anche la Champions League e un distacco di sei lunghezze dalla vetta. L'inizio dell'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è stato decisamente più complicato del previsto. Come si legge su Il Mattino, però, Aurelio De Laurentiis non ha perso la fiducia nell'allenatore: la sua posizione non è in discussione e lo stesso tecnico guarda alle prossime settimane con la convinzione di poter invertire la rotta.

Nove partite in 25 giorni per cambiare la stagione

La svolta dovrà arrivare alla ripresa. Il quotidiano sottolinea come dal 10 ottobre il Napoli sarà chiamato ad affrontare nove partite in appena 25 giorni, tra campionato e Champions League. Un autentico tour de force destinato a prolungarsi fino al 10 novembre e che potrà indirizzare una parte importante della stagione. In Europa gli azzurri affronteranno Villarreal, Bodo Glimt e Porto, mentre in Serie A il calendario proporrà le sfide contro Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio. Un ciclo durissimo, ma anche l'occasione per Allegri di rilanciare il Napoli e ridurre il ritardo accumulato in questo difficile avvio.