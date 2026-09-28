Allegri ha scelto la linea da tenere in questa sosta e ha fissato un obiettivo per ottobre

Allegri ha scelto la linea da tenere in questa sosta e ha fissato un obiettivo per ottobreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri ha preferito non parlare alla squadra durante la sosta. Il tecnico si è confrontato con la dirigenza e ha fissato l'obiettivo per ottobre.

Poche parole e spazio soprattutto al lavoro. È questa la linea scelta da Massimiliano Allegri durante la sosta, mentre il Napoli attende il rientro dei tanti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Come si legge su Il Mattino, "in questo momento parlare tanto serve a poco". Il tecnico ha quindi evitato discorsi particolari alla squadra in questi giorni, mentre la ripresa degli allenamenti, prevista domani pomeriggio, avverrà ancora a ritmi contenuti. Prima di staccare la spina, però, Allegri si è confrontato con la dirigenza sulla situazione e sulle priorità per le prossime settimane.

Allegri fissa l'obiettivo: risalire la classifica

La priorità per ottobre è chiara: recuperare terreno senza concentrarsi, almeno per il momento, sulle posizioni delle dirette concorrenti. Il quotidiano scrive che "l'obiettivo numero uno deve essere quello di risalire la classifica senza pensare al primo, al secondo, al terzo". In casa Napoli c'è la consapevolezza di trovarsi in una posizione che pochi avrebbero previsto a inizio stagione.

 