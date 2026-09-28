Allegri ha scelto la linea da tenere in questa sosta e ha fissato un obiettivo per ottobre

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Massimiliano Allegri ha preferito non parlare alla squadra durante la sosta. Il tecnico si è confrontato con la dirigenza e ha fissato l'obiettivo per ottobre.